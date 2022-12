Proteste gegen Repression

Auch in Österreich gibt es immer mehr Patenschaften für Inhaftierte im Iran. (AFP / UGC Image)

In Frankreich beteiligen sich nach Agenturberichten inzwischen rund 100 Abgeordnete, Senatoren und Europaparlamentarier an der Aktion. Ähnliches gilt für Österreich. Dort erklärten die Fraktionen von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos im Nationalrat, man wolle Aufmerksamkeit für die Betroffenen erreichen und weitere Hinrichtungen verhindern. Der Nationalrat hatte vor kurzem das Verhängen der Todesstrafe in Zusammenhang mit den Protesten im Iran verurteilt.

In Deutschland haben bereits zahlreiche Bundestagsabgeordnete, aber auch Landespolitiker Patenschaften für inhaftierte Iranerinnen und Iraner übernommen. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt beteiligt sich ebenso wie Thüringens Ministerpräsident Ramelow.

