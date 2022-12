In Sachsen-Anhalt schließen alle öffentlichen Corona-Impfstellen zum Jahresende. (picture alliance / SVEN SIMON)

Nach Thüringen kündigte nun auch Sachsen-Anhalt das Aus zum Jahresende an. Corona-Schutzimpfungen würden künftig nur noch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder in Apotheken verabreicht, teilte das Landes-Gesundheitsministerium in Magdeburg mit. Mit der Schließung der öffentlichen Impfstellen würden auch die mobilen Impfteams ihre Angebote einstellen. In Thüringen schließen die letzten 14 verbliebenen öffentlichen Impfstellen ebenfalls zum Jahresende. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten bereits zahlreiche einzelne Einrichtungen ihre Angebote eingestellt.

