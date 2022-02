Fumio Kishida (Pool ZUMA/Rodrigo Reyes Marin)

Japans Premierminister Kishida kündigte ein Einreiseverbot für bestimmte Personen mit Verbindungen zu den pro-russischen Separatisten an. Ihre Vermögenswerte in Japan sollen eingefroren und japanischen Unternehmen der Handel mit der Region untersagt werden. Außerdem will die Regierung den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten. Australiens Premierminister Morrison kündigte Sanktionen gegen acht der wichtigsten Sicherheitsberater des russischen Präsidenten Putin an. Dazu zählen auch Einreiseverbote für Australien. Zudem will die Regierung gegen Banken vorgehen, die mit dem russischen Militär in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.