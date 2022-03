Flüchtlinge aus Mariupol warten in einem ukrainischen Registrierungszentrum (Archivbild). (AFP / Emre CAYLAK)

Nach einer Videokonferenz mit ihren Amtskollegen aus den G7-Staaten sagte die SPD-Politikerin, Kanada habe keine Begrenzungen ausgesprochen und wolle so viele Flüchtende aufnehmen, wie kommen wollten. Für einen ersten Flug in das Land gebe es derzeit fast 140 Anmeldungen. Nach Großbritannien sei bereits ein erster Flug mit besonders schutzbedürftigen Kindern und jungen Frauen gegangen. Die USA kündigten an, bis zu 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen.

Heute soll ein erster Flug mit Ukrainern aus der Republik Moldau in Deutschland ankommen. Laut Faeser erklärte sich Rheinland-Pfalz bereit, sie nach der Landung in Frankfurt am Main aufzunehmen. Der Flug geht auf eine Initiative der Bundesregierung zurück, mit der die Nachbarländer der Ukraine unterstützt werden sollen. Im Zuge dessen hatte Deutschland Moldau angeboten, bis zu 2.500 Geflüchtete zu übernehmen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.