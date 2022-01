Kernkraft kann nach Ansicht der Umweltverbände nicht "grün" sein. (imago images/CHROMORANGE)

Man werde sich einer Klage anschließen, sagte Umweltministerin Dieschbourg dem deutschen Medienunternehmen "Table.Media". Zuvor hatte bereits Österreich mit einer Klage gedroht. Luxemburgs Umweltministerin sagte, man habe mit der Regierung in Wien vereinbart, sofort zu reagieren, wenn die EU-Kommission den Rechtsakt verabschiedet habe.

In Deutschland hatte zuletzt ein breites Bündnis von Umweltorganisationen die Bundesregierung aufgerufen, die von der EU-Kommission geplante Einstufung zu verhindern. Das Bündnis erklärte, die neue sogenannte EU-Taxonomie gefährde die Energiewende und den Klimaschutz in Europa. Investitionen würden stattdessen in fossile und atomare Technologien gelenkt. An dem Aufruf beteiligt sind unter anderem die Verbände BUND, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und Nabu.

