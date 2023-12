Bauernproteste

Die Landwirte betonen, dass sie auf ihre Traktoren und damit auf Diesel angewiesen sind. (picture alliance / PHOTOPQR / VOIX DU NORD / MAXPPP / PASCAL BONNIERE)

Die Kürzungen für die Landwirtschaft gingen zu weit und kämen zu plötzlich, sagte die SPD-Politikerin dem Magazin "Stern". Gestern hatten in Berlin Tausende Landwirte gegen das Ende der Subventionen protestiert. Bauernpräsident Rukwied forderte die Ampel-Koalition zur Rücknahme der Einsparpläne beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer auf. Bundesagrarminister Özdemir äußerte Verständnis für den Unmut der Bauern und kündigte weitere Beratungen in der Regierung dazu an. Die FDP-Fraktion im Bundestag hatte bereits am Wochenende ein Veto angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.