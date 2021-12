Ein Teilnehmer der Kundgebung gegen die drohende Auflösung der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial hält vor der russischen Botschaft ein Schild mit der Aufschrift "Wie are Memorial" hoch. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Ein Gericht in der russischen Hauptstadt gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie die Agentur Interfax meldete. Das Menschenrechtszentrum setzte sich für die Rechte politischer Gefangener in Russland sowie von Minderheiten wie Migranten und Homosexuellen ein. Die Leitung von Memorial kündigte an, gegen das Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorzugehen.

Zwangsauflösung wegen vermeintlicher Unterstützung von Extremisten

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Menschenrechtszentrum Verstöße gegen das sogenannte Ausländische-Agenten-Gesetz sowie die Unterstützung von Extremisten vorgeworfen. Mit der selben Begründung hatte gestern auch das Oberste Gericht Russlands die Zwangsauflösung der Dachorganisation Memorial International verfügt. Das Gesetz verpflichtet Organisationen, die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten, ihre Publikationen mit speziellen Kennzeichnungen zu versehen.

Memorial hat sich seit mehr als 30 Jahren international einen Namen mit der Aufarbeitung der kommunistischen Gewaltherrschaft in der Sowjetunion gemacht. Die Organisation setzt sich zudem für politische Gefangene ein.

Internationale Kritik am Vorgehen

Die Auflösung der Menschenrechtsorganisation löste international Kritik aus. In einer Erklärung von US-Außenminister Blinken heißt es, die Schließung von Memorial folge auf ein Jahr, in dem der Raum für die unabhängige Zivilgesellschaft, die Medien und pro-demokratische Aktivisten in Russland rapide geschrumpft sei. Die USA stünden solidarisch an der Seite all jener, die unterdrückt würden. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf Twitter, die Europäische Union bedauere den Gerichtsbeschluss zutiefst. Die Bundesregierung nannte den Beschluss "mehr als unverständlich".

