Hohe Energiepreise

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, fordert angesichts hoher Energiepreise Entlastungen für Studenten und Rentner. (picture alliance/dpa)

Die Antwort des Staates auf die Situation dieser Bevölkerungsgruppen könne nicht die Tafel sein, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Rentner und Studenten seien bisher vergessen worden und sollten daher vom nächsten Entlastungspaket besonders profitieren. Es sei kaum vermittelbar, dass sie von der Zahlung des Energiegeldes ausgeschlossen seien, so Wüst. Finanzminister Lindner lehnt bislang spezielle Hilfen für Ruheständler ab. Die Renten seien in diesem Jahr deutlich erhöht worden, sagte der FDP-Politiker in Berlin. Zudem hätten bedürftige Rentner wie alle in der Grundsicherung eine Sonderzahlung erhalten. Auch profitierten sie von der Abschaffung der EEG-Umlage auf die Stromrechnung.

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil von der SPD hatte gestern Einmalzahlungen für Geringverdienende, insbesondere für Rentner gefordert.

