Bundesagrarminister

Umweltministerin Lemke will den Abschuss von Wölfen in bestimmten Fällen erleichtern. (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Jussi Nukari)

Der Grünen-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn Wölfe Zäune überwänden und Weidetiere töteten, müsse es künftig leichter möglich sein, einzelne von ihnen oder auch ganze Rudel zu entnehmen. Bislang seien solche Abschüsse an uneinheitlichen Auslegungen der gesetzlichen Vorhaben gescheitert; das müsse abgestellt werden. Er wolle, dass Schafe, Ziegen und Rinder auch weiterhin möglichst sicher auf den deutschen Weiden stehen könnten. Ähnlich hatte sich zuvor schon Umweltministerin Lemke ebenfalls von den Grünen geäußert.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zeigte sich in Brüssel offen dafür, den Wolfschutz in der EU zu ändern. Sie sagte, die Konzentration von Rudeln sei in einigen europäischen Regionen eine echte Gefahr. Von der Leyen kündigte an, die Kommission werde die Wolfzahlen in Europa mit Hilfe neuester Daten überprüfen.

