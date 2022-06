Steinmeier-Vorschlag

Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands (imago)

Hauptgeschäftsführer Schneider sagte dem Sender MDR, man brauche motivierte junge Menschen und keine, die man in ein Pflegeheim, einen Kindergarten oder eine Behinderten-Einrichtung hineinzwingen müsse. Der Vorschlag von Bundespräsident Steinmeier sei zudem mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, führte Schneider aus. Junge Menschen zu Pflichten heranzuziehen, sei eingegrenzt worden auf die Wehrpflicht. Er befürchte zudem, dass im Fall eines Pflichtdienstes Fachkräfte durch ungelernte Schulabgänger ersetzt werden könnten.

Auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger bekräftigte ihre Ablehnung. Junge Menschen hätten in den vergangenen zwei Jahren bereits sehr viel Solidarität gezeigt und zurückgestanden, um die Corona-Krise zu meistern, sagte die FDP-Politikerin beim Treffen mit den G7-Wissenschaftsministern in Frankfurt am Main. Ähnlich hatte sich Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen geäußert.

