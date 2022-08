Russischer Krieg in der Ukraine

Für russische Staatsbürger wird die Einreise in manche EU-Länder schwieriger. (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Man arbeite an einem Konzept, das es ermögliche, keine Visa mehr für Russen zu erteilen, sagte Vize-Außenminister Wawrzyk der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Die Entscheidung darüber werde in den kommenden Wochen fallen. Sein Land sei dafür, dass die EU wegen des Ukraine-Kriegs weitere Sanktionen gegen Russland verhänge. Dazu zähle auch die Aussetzung des Vertrags über die erleichterte Visa-Vergabe für russische Staatsbürger.

Deutschland und auch die EU-Kommission in Brüssel lehnen einen grundsätzlichen Stopp von Touristenvisa für Russinnen und Russen ab. Estland hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass russische Staatsbürger vom 18. August an nur noch in Ausnahmefällen mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen dürfen. Auch Lettland hat die Ausstellung von Visa für Russen weiter eingeschränkt.

