Frau mit Mund-Nasen-Schutz am Strand von Grömitz. (picture alliance / David Inderlied/Kirchner-Media)

Wie die Landesregierung in Kiel mitteilte, gilt die Regelung in Schleswig-Holstein bei Freizeitveranstaltungen aller Art, in Gaststätten und bei Sport in Innenräumen. Auch touristische Übernachtungen werden erfasst: Privatreisende dürfen nur noch in Hotels einchecken, wenn sie vollständig geimpft oder genesen sind. Die Regeln treten am Montag in Kraft. Niedersachsen weitet die 2G-Regelung aus. Ministerpräsident Weil sagte im ZDF, sie gelte künftig überall dort, wo Menschen öffentlich zusammenkämen.

In Baden-Württemberg gilt seit heute die sogenannte Corona-Alarmstufe. Damit greift die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, Kinos und bei öffentlichen Veranstaltungen. Zugang bekommen nur noch gegen Covid-19 Geimpfte und von der Krankheit Genesene. Andere Bundesländer hatten bereits gestern Verschärfungen angekündigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.