In Schleswig-Holstein beschloss das Kabinett am Abend, dass ungeimpfte Menschen von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlosen werden. So gilt bei Freizeitveranstaltungen grundsätzlich die 2G-Regel. Zudem dürfen Ungeimpfte Innenräume von Gaststätten nicht mehr betreten.

In Hamburg und im Saarland waren bereits gestern strengere Regeln in Kraft getreten. Auch in diesen Bundesländern gilt unter anderem in der Gastronomie und beim Sport in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. In Baden-Württemberg dürfen Ungeimpfte im Landkreis Schwarzwald-Baar ab Montag zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh nur noch aus triftigem Grund ihre Wohnung verlassen, beispielsweise um zur Arbeit zu fahren oder wegen eines medizinischen Notfalls.

