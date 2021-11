Wappen von Sachsen-Anhalt (picture alliance/imagebroker/Carsten Reisinger)

Die Landesregierung beschloss gestern Abend, dass ungeimpfte Menschen ab morgen von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden. So gilt bei Freizeitveranstaltungen grundsätzlich die 2G-Regel. Zudem dürfen Ungeimpfte Innenräume von Gaststätten und Freizeiteinrichtungen nicht mehr betreten.

In Hamburg und im Saarland waren gestern strengere Regeln in Kraft getreten. Auch dort gilt unter anderem in der Gastronomie und beim Sport in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. In Sachsen gilt ab morgen ein Teil-Lockdown, in Bayern ab Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.