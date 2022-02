Magdalena Andersson, Schwedens Ministerpräsidentin. (Archivbild) (Erik Simander/TT News Agency/AP/dpa)

Die Regierung in Stockholm werde jeweils 5.000 Panzerabwehrwaffen, Helme und Schutzwesten sowie 135.000 Verpflegungspakete an die Truppen liefern, sagten Ministerpräsidentin Andersson und Verteidigungsminister Hultqvist. Das benachbarte Finnland hatte zuvor jeweils Helme und kugelsichere Westen, 100 Feldtragen sowie die Ausrüstung für zwei medizinische Notfallstationen zugesagt. Weder Schweden noch Finnland sind Mitglieder der Nato. Durch die russische Aggression nahmen in beiden Ländern zuletzt die Diskussionen über einen Beitritt zu. Finnland grenzt an Russland.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.