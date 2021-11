Immer mehr Staaten rufen Bürger zum Verlassen Äthiopiens auf (dpa Grafik)

Zuletzt forderte die Schweiz ihre Bürger zur umgehenden Ausreise auf. Deutschland und Frankreich hatten dies bereits gestern getan, ebenso wie die USA vor einigen Tagen. Das Auswärtige Amt in Berlin warnte zudem vor Reisen in das afrikanische Land. Die UNO will die Familien von internationalen Mitarbeitern ausfliegen.

Der Krieg in Äthiopien hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Mit der Regierung rivalisierende Kämpfer aus der nordäthiopischen Region Tigray sind auf dem Weg in die Hauptstadt Addis Abeba. Ministerpräsident Abiy befindet sich nach Angaben der Regierung inzwischen bei den Truppen an der Front. Sein Stellvertreter leitet demnach die Regierungsgeschäfte. Seit dem vergangenen Jahr wurden bei den Kämpfen geschätzt zehntausende Menschen getötet.

