47 Staats- und Regierungschefs

Auch der ukrainische Staatspräsident Selenkskyj nimmt an dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau teil. Er wurde am Tagungsort in Bulboaca von Moldaus Präsidentin Sandu begrüßt. (Peter Klaunzer / KEYSTONE / dpa / Peter Klaunzer)

Von dem Treffen in dem Nachbarland der Ukraine soll ein Signal der Geschlossenheit gegen Russland ausgehen. Moskau versucht schon seit geraumer Zeit, seinen Einfluss auf Moldau auszudehnen. Das Land ist seit einem Jahr EU-Beitrittskandidat und strebt auch in die NATO - ebenso wie die Ukraine.

Selenskyj kündigte auf Twitter viele bilaterale Gespräche an, um die Zukunft seines Landes zu schützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, alle Mitglieder der NATO seien sich einig, dass die Ukraine in das Bündnis aufgenommen werden müsse. Wenn der Krieg in der Ukraine beendet sei, müsse sichergestellt werden, dass es nicht mehr zu russischen Aggressionen kommen könne, sagte Stoltenberg in Oslo, wo sich die Außenminister der NATO heute zu Beratungen treffen. Er betonte, Russland habe kein Veto-Recht bei der Frage der Aufnahme neuer Mitglieder.

