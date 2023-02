Shell erzielt 2022 Rekordergebnis. (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Sie stiegen auf umgerechnet mehr als 36 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Den Haag mitteilte. Der Ertrag habe sich damit innerhalb eines Jahres in etwa verdoppelt. Ein Großteil wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Der teilstaatliche österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV meldete für 2022 einen Anstieg des Nettogewinns um 85 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro. Anfang der Woche hatte der Ölkonzern ExxonMobil aus den USA einen Rekordgewinn von 55,7 Milliarden Dollar bekanntgegeben.

Wegen hoher Öl- und Gaspreise infolge des Ukraine-Kriegs wächst die Kritik an den Energiekonzernen. Umweltorganisationen fordern, sie beim Klimaschutz stärker in die Pflicht zu nehmen. Großbritannien hatte im Mai eine Sonderabgabe auf außerordentliche Energiegewinne eingeführt. Auch die EU beschloss eine "befristete Solidaritätsabgabe".

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.