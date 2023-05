UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths ist ebenfalls nach Dschidda gereist. (Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa)

Inzwischen traf auch UNO-Nothilfekoordinator Griffiths in Dschidda ein. Nach UNO-Angaben wollte Griffiths mit Vertretern der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF-Gruppe sprechen. Dabei sollten humanitäre Fragen erörtert werden.

Sudanesische und saudi-arabische Beamte haben bisher kaum Einzelheiten über die Inhalte und die Dauer der geplanten Gespräche bekanntgegeben. Saudi-Arabien hatte am Samstag bestätigt, dass Unterhändler der sudanesischen Konfliktparteien in Dschiddah eingetroffen waren. Außerdem seien Vertreter Großbritanniens, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und der USA an den Verhandlungen beteiligt.

Bei den Kämpfen zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Gruppe sind im Sudan seit dem 15. April mindestens 700 Menschen getötet und tausende weitere verletzt worden. Der Konflikt löste eine Massenflucht aus dem Land aus.

