Die Strafmaßnahmen werden sich gegen zwei große Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin richten, wie US-Präsident Joe Biden am Dienstag ankündigte. (AFP)

Ab morgen würden zudem Sanktionen gegen Russen verhängt, die die Regierung unterstützen. Biden drohte offen, dass bei einer weiteren Eskalation durch Russland weitere Sanktionen greifen werden.

Auch die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen Russland wegen dessen Vorgehen im Konflikt um die Ukraine. Die Außenminister der 27 Mitgliedsstaaten billigten bei einem Sondertreffen in Paris einen entsprechenden Vorschlag der Europäischen Kommission. Die Strafmaßnahmen sollen umgehend vorbereitet werden und noch in dieser Woche in Kraft treten. Der EU-Außenbeauftragte Borell sagte, die Beschlüsse würden Russsland sehr weh tun. Man werde seinen Zugang zu den Finanzmärkten stark einschränken. Sanktioniert würden unter anderem auch 27 Personen und Institutionen, die die Intergrität der Ukraine unterminierten.

Zuvor hatten bereits Deutschland und Großbritannien Sanktionen beschlossen. Bundeskanzler Scholz kündigte an, dass die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird. Bundeswirtschaftsminister Habeck vollzog den dafür nötigen formalen Schritt und stoppte das Genehmigungsverfahren. Die Energieversorgung hält der Grünen-Politiker für gesichert. Die USA, die Nato und die ukrainische Regierung begrüßten die Entscheidung. Großbritannien verhängte Strafmaßnahmen gegen fünf russische Banken und drei Privatpersonen.

Russlands Präsident Putin hatte gestern Abend die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Zudem unterzeichnete er ein Abkommen zur Unterstützung der dortigen Milizen. Dies wurde auch von den beiden Parlamentskammern bestätigt. Kreml-Sprecher Peskow erklärte, die Anerkennung erstrecke sich auch auf das derzeit von ukrainischen Kräften gehaltene Gebiet.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.