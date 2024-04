Der Chipkonzern TSMC bekommt 6,6 Milliarden Dollar Beihilfe aus den USA. (picture alliance/CFOTO)

Das Handelsministerium in Washington gab die Beihilfen frei. Ebenfalls bewilligt wurden vergünstigte Staatskredite in Höhe von bis zu etwa fünf Milliarden Euro. TSMC habe im Gegenzug zugesagt, seine Investitionen auf 60 Milliarden deutlich zu erhöhen, hieß es. Es handelt sich laut Regierung um die bislang größte Einzelinvestition eines Unternehmens in ein komplett neues Werk in den USA.

TSMC baut auch in Dresden ein Halbleiterwerk. Dieses soll mehr als zehn Milliarden Euro kosten. Der Bund kündigte an, den Bau mit fünf Milliarden Euro zu unterstützen.

