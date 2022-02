Sanktioniert: Wladimir Putin und Sergej Lawrow. (dpa / picture-alliance / epa / Grigory Dukor)

Das US-Finanzministerium erklärte in Washington, zudem werde der russische Generalstabschef Gerassimow mit Strafmaßnahmen belegt. Der kanadische Premierminister Trudeau sagte in Ottawa, Putin und Lawrow würden als die Architekten des barbarischen Kriegs gegen die Ukraine mit Strafmaßnahmen belegt. Kanada sanktioniert ebenfalls auch den russischen Generalstabschef. Am Abend hatte bereits der britische Premier Johnson während einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten bekanntgegeben, dass auch sein Land Sanktionen gegen Putin und Lawrow verhängt. Die EU-Außenminister hatten dies zuvor bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen. Die EU-Sanktionen sind bereits seit Mitternacht in Kraft.

Bei der Nato-Videokonferenz wurde zudem vereinbart, weitere Militäreinheiten in die östlichen Bündnis-Staaten zu entsenden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach von mehreren tausend Soldaten zu Land, zu Wasser und in der Luft, sagte aber nichts über deren Zielorte. Deutschland ist nach den Worten von Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bereit, seine Unterstützung der Luftraumüberwachung in Rumänien zu verlängern und auszuweiten. Zudem werden weitere Bundeswehrsoldaten in die Slowakei entsandt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.