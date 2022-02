Sanktioniert: Wladimir Putin und Sergej Lawrow. (dpa / picture-alliance / epa / Grigory Dukor)

US-Finanzministerin Yellen erklärte in Washington, zudem würden weitere Regierungsvertreter mit Strafmaßnahmen belegt. Man ziehe die russische Führung für den brutalen Angriff auf die Ukraine zur Rechenschaft. Auch Kanada und Australien beschlossen in der Nacht Sanktionen gegen Putin und Lawrow. Gestern Abend hatte dies bereits der britische Premier Johnson während einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten angekündigt. Der Beschluss der EU war auf ihrem gestrigen Außenministertreffen in Brüssel erfolgt. Die neuen EU-Strafmaßnahmen sind bereits seit Mitternacht in Kraft. Polen, Tschechien und Bulgarien sperrten in der Nacht zudem ihre Lufträume für russische Flugzeuge. Großbritannien weitete ein Verbot für die Fluglinie Aeroflot auch auf alle russischen Privatjets aus.

Bei der Nato-Konferenz war vereinbart worden, weitere Militäreinheiten in die östlichen Bündnis-Staaten zu entsenden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sprach von mehreren tausend Soldaten zu Land, zu Wasser und in der Luft, sagte aber nichts über deren Zielorte. Auch Deutschland stellt weitere Soldaten zur Verfügung.

