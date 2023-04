Völlig zerstört:Die ostukrainische Stadt Bachmut. (Imago)

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, erklärte in Washington, die ukrainischen Truppen seien nicht aus der Stadt vertrieben worden. Zuvor hatte bereits die Regierung in Kiew erklärt, die Stadt werde weiterhin gehalten. Sie dementierte damit Angaben des Chefs der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Prigoschin. Dieser hatte in der vergangenen Nacht mitgeteilt, Bachmut sei eingenommen worden. Seine Kämpfer hätten auf dem Gebäude der Stadtverwaltung die russische Flage gehisst.

Bachmut ist seit Monaten schwer umkämpft; auf beiden Seiten soll es hohe Opferzahlen geben. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich kaum überprüfen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.