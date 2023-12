Feuerwerk am Sky Tower in Auckland (AP / Hayden Woodward)

In Japan läuteten die Tempelglocken im ganzen Land, während sich Menschen an Schreinen und Tempeln versammelten, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Auch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurde 2024 mit traditionellen Glockenschlägen eingeläutet.

Die Neujahrsfeierlichkeiten in diesem Jahr werden jedoch vielerorts überschattet von den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen. In vielen Städten weltweit gelten aus Sorge vor Anschlägen verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. In Berlin sollen etwa 4.500 Polizisten Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr verhindern.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.