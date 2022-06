Audi legt Grundstein für E-Auto-Werk in China (Qigangzhong/AUDI AG/dpa)

Ab 2024 sollen dort rund 3.000 Mitarbeiter jährlich bis zu 150.000 Elektroautos für den chinesischen Markt bauen. Die neue Fabrik soll größer als das Audi-Werk in Neckarsulm werden. Neben Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und Fahrzeugmontage wird es den Angaben nach auch eine Batteriemontage geben. In China will sich Audi allerdings auch den weiteren Bau von Benzinern offenhalten.

Bereits seit 1988 produziert Audi in Changchun in den Werken von FAW Volkswagen Modelle für den chinesischen Markt, seit diesem Jahr auch bei SAIC Volkswagen in Schanghai. Weltweit lieferte Audi allein im vergangenen Jahr knapp 1,7 Millionen Autos aus.

