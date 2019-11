Der Autohersteller Audi legt ein Spar- und Umstrukturierungsprogramm auf, durch das unterm Strich jede sechste Stelle in Deutschland wegfällt.

Wie die VW-Tochter in Ingolstadt nach mehrmonatigen Verhandlungen mit dem Betriebsrat mitteilte, sollen bis 2025 zunächst 9.500 der insgesamt rund 61.000 Arbeitsplätze hierzulande abgebaut werden. Im Gegenzug sollen bis zu 2.000 Spezialisten für E-Mobilität und andere Zukunftsfelder eingestellt werden, so dass netto rund 7.500 Arbeitsplätze gestrichen werden. Den Angaben zufolge soll der Stellenabbau sozialverträglich durch Fluktuation sowie Vorruhestandsprogramme gestaltet werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind demnach bis 2029 ausgeschlossen.



Durch das Sparprogramm sollen laut Audi Mittel in Höhe von rund sechs Milliarden Euro frei werden, die in die Elektrifizierung und Digitalisierung fließen sollen.Audi In