Über das neue soziale Netzwerk Clubhouse wird seit Tagen in Deutschland diskutiert - auch weil an den Audio-Talk-Runden immer wieder prominente Menschen beteiligt sind. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow etwa hat sich gerade erst abfällig über die Bundeskanzlerin geäußert. Er sagte noch weitere unbedachte Dinge - und wird dafür deutlich kritisiert.

Clubhouse ist ein soziales Netzwerk, das ausschließlich auf Audioinhalten basiert. Die App erhält nicht nur wegen ihrer prominenten Nutzerinnen und Nutzern so viel Beachtung, sondern auch wegen der künstlichen Verknappung: Man kann sich nicht einfach registrieren und einloggen, stattdessen ist eine "Einladung" eines bereits registrierten Menschen nötig.

Ramelow nennt Kanzlerin "Merkelchen"

In einem der prominent besetzten Audiochats befand sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die Kritik ist seitdem groß. Der Linken-Politiker erzählte in der Runde, dass er sich während der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Krise gerne dem Onlinespiel Candy Crush widme.



Wie die "Welt am Sonntag" aus der Gesprächsrunde zitierte, sagte Ramelow, er schaffe dabei bis zu zehn Level. "Die einen spielen Sudoku, die anderen spielen auf ihren Handys Schach oder Scrabble, und ich spiele Candy Crush", sagte Ramelow am Sonntag zudem der dpa. Zudem soll er bei seinem Auftritt gesungen und die Kanzlerin als "Merkelchen" bezeichnet haben.



Die Verniedlichung von Merkels Namen bedauerte er nun öffentlich. "Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen war ein Akt männlicher Ignoranz. Dafür meine ehrliche Bitte um Entschuldigung", schrieb er bei Twitter.

Kritik an Ramelow ist deutlich

Nun lautet der Vorwurf, dass der Ministerpräsident bei den wichtigsten Beratungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht verantwortungsvoll agiere - sondern am Handy spiele. Einer der Kritiker: Thüringens Innenminister. "Wenn sich bewahrheitet, dass Bodo Ramelow während der Ministerpräsidentenkonferenz Handyspiele spielt, dann sollte er sein Verhalten überprüfen", sagte Georg Maier (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Dazu ist die Situation zu ernst."



Thüringens CDU-Landeschef Christian Hirte hält das für respekt- und verantwortungslos. "Entweder ist es Ausdruck von Arroganz der Macht oder Amtsmüdigkeit", schrieb Hirte am Sonntag bei Twitter.



Aus Sicht von Michael Theurer, FDP-Fraktionsvize im Bundestag, lassen Ramelows Offenbarungen erahnen, "wie es um das Diskussionsniveau in den ausufernden Ministerpräsidentenrunden bestellt ist". "Dass diese Runde de facto einen Großteil der Legislativfunktionen in Deutschland von Bundestag und Landtagen ins Hinterzimmer verlagert hat ist völlig inakzeptabel. Die Entscheidungen und die Diskussion darüber müssen zurück in die Parlamente", sagte Theurer der dpa.



Theurer stellte die Frage nach der "Selbstbeherrschung mancher Politiker", wenn es um die App Clubhouse gehe. "So wie einst Robert Habeck Twitter deinstalliert hat, weil ihm die Disziplin für diese App fehlte, stellen sich ähnliche Fragen, wenn Philipp Amthor (CDU) oder Bodo Ramelow zu nachtschlafender Stunde ein Ständchen trällern", sagte der Bundestagsabgeordnete der dpa. Amthor hatte in einer Audiorunde das "Pommernlied" gesungen.

Clubhouse - App erhält regen Zulauf

Das im März vergangenen Jahres veröffentlichte Clubhouse fällt wie Facebook oder Twitter in die Rubrik soziale Netze. Die in San Francisco entwickelte App steht bei Apple in dieser Rubrik derzeit auf Platz eins der Downloads. Das Programm versteht sich als Ort für lockere Gespräche, mit Freunden oder interessanten Menschen rund um die Welt. Es gibt dabei ein reines Audio-Signal, Video-Chat ist nicht vorgesehen. Manche sehen in Clubhouse ein neues Twitter, aber mit Ton statt Text.



Wer die App öffnet, bekommt eine Reihe von "Räumen" angezeigt, in denen Menschen miteinander reden - Nutzer können die Räume betreten und einfach an den Gesprächen teilnehmen. Jede Nacht seien tausende solcher Räume offen und voller Menschen, erklären die Entwickler. Nach eigenen Angaben will Clubhouse für jeden Menschen zugänglich sein, eine Version für Android-Geräte solle bald angegangen werden.



Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.