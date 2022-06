Symbol für Toleranz und Vielfalt

Auf dem Berliner Reichstagsgebäude wird künftig zum Christopher Street Day die Regenbogenflagge wehen. (IMAGO / epd / Christian Ditsch)

Das entschied das Bundestagspräsidium. Auch am internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie soll die Regenboggenflagge gehisst werden. Die Regenbogenflagge gilt als Symbol der Toleranz für Schwule, Lesben und Transgender. In der Vergangenheit gab es Diskussionen, wenn Ministerien die Flagge an ihren Gebäuden anbrachten, weil keine ausdrückliche Erlaubnis des Innenressorts vorlag.

Die Vizepräsidentin des Bundestages, Göring-Eckardt, sagte, es sei überfällig, dass am Reichstag das weithin sichtbare Signal gesetzt werde, dass Deutschland ein Land der Freiheit, Vielfalt und Demokratie sei, das sexuelle und geschlechtliche Vielfalt schütze und sich gegen jede Form der Diskriminierung stelle.

Der Berliner Christopher Street Day ist in diesem Jahr am 23. Juli. Der Tag gegen Homophobie ist am 17. Mai.

