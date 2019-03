Auf der Abschussliste Ist die akademische Freiheit in Europa in Gefahr?

Die freie Lehre ist in Europa alles andere als gesichert. In Großbritannien sorgt der Brexit für unsichere Verhältnisse, in anderen Ländern sind es Finanzierungsnöte, die Unis und Hochschulen dazu zwingen, mehr und mehr Mittel im privaten Sektor einzuwerben.

Moderation: Benedikt Schulz