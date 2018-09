"Die Hippie-Kultur ist nie gestorben", sagte Matthias Becker, Kameramann und Produzent des Films "You are everything" im Dlf.

Altes Europa

Gemeinsam mit Lena Geller hat er an 100 Tagen auf zwölf verschiedenen Trance-Festivals in Europa, auf dem Balkan, in der Türkei gedreht. Aber vor allem sei Deutschland inzwischen ein wichtiges Zentrum der "Goa-Trance-Musik", so die Macher.

Der Film zeige eine Liebesgeschichte, aber auch ein Stück grenzenloses Europa, das es so heute nicht mehr gebe, erklärten Geller und Becker im Dlf. Sie haben 2011 und 2012 gedreht, bevor einige Länder wie Ungarn, Österreich sich im Zuge der Flüchtlingsdebatte stärker abschotteten. Ein Festival, das während des Films noch in der Türkei stattfinden konnte, ist inzwischen nach Griechenland verlegt worden.

Lange Suche nach einem Filmverleiher

Die Regisseurin und der Kameramann haben den Film auch produziert und lange nach einem Kinoverleiher suchen müssen, da viele kein Risiko eingehen möchten, erzählten sie im Dlf. Aber das Thema: Neue Hippies, Trance-Musik, Goa-Geist sei immer noch präsent und von Interesse. Die friedliche Bewegung, die in Teilen auch politisch sei, wäre noch lange nicht ausgestorben, betonten Lena Geller und Matthias Becker, deren Film "You are everything" zunächst auf den Hofer Filmtagen Premiere feierte, bevor er nun in die Kinos kommt.

