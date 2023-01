Städte und Kommunen

Auf Friedhöfen, wie hier in Essen, gibt es Bereiche, in denen nach muslimischem Brauch bestattet werden darf. (picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)

Wie die Berliner Morgenpost unter Berufung auf die Lokalpolitik schreibt, können voraussichtlich auf einem der wichtigsten Bereiche für Muslime in der Hauptstadt ab April ein Jahr lang keine weiteren Nutzungsrechte für Bestattungen mehr erteilt werden. Auch ein Sprecher des Senats habe betont, es sei unbedingt erforderlich, zeitnah neue Flächen zu erschließen.

Nach Auskunft der Islamischen Föderation in Berlin ließen immer weniger Familien mit Migrationshintergrund ihre Verstorbenen in die alten Heimatländer überführen - anders als früher, heißt es. Viele ließen sich inzwischen hierzulande begraben. In Berlin wird diese Entwicklung schon seit Längerem hervorgehoben. Auch andere Kommunen wiesen zuletzt darauf hin, dass Grabstellen für Muslime fehlten. Städtische und christliche Friedhöfe stehen inzwischen oft in weiten Teilen leer, da sich die Bestattungsrituale verändern - etwa hin zur Einäscherung.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.