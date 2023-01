In Berlin können ab dem Sommer geschlechtsneutrale Zeugnisse beantragt werden. (picture alliance / dpa / Martin Wichmann)

In Zukunft werden die Personalpronomen "er/sie" in den vorformulierten Sätzen durch einen Platzhalter ersetzt. Dann kann auch nur der Vorname oder bei Jugendlichen auch der Nachname eingefügt werden. Solange kein entsprechender Wunsch bekannt ist, werden Schülerinnen und Schüler aber weiterhin mit "er" oder sie" betitelt. Für die Ende Januar anstehenden Halbjahreszeugnisse können die Lehrkräfte die entsprechenden Stellen bereits per Hand anpassen.

Schulvertreter: Toiletten und Umkleiden größeres Problem

Der Verwaltungsleiter der Johanna-Eck-Sekundarschule in Berlin-Tempelhof, Axel Jürs, gab gegenüber dem "Tagesspiegel" zu bedenken, dass die Zeugnisse für Kinder und Jugendliche gar nicht so entscheidend seien. Drängender sei das Problem der Toiletten und der nach Geschlecht getrennten Gruppen-Umkleiden im Sportunterricht. Hier litten auch Kinder, die in der körperlichen Entwicklung noch hintanstünden oder von einer "vermeintlichen Norm" abwichen. Queere Jugendliche der Schule haben dazu Ende Februar einen Termin im Bundesfamilienministerium.