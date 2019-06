Frankreich verlangt Aufklärung über deutsche Renten an ehemalige Wehrmachtssoldaten, SS-Mitglieder und NS-Kollaborateure, die in Frankreich leben.

Die Staatsministerin im Pariser Verteidigungsministerium, Darrieussecq, sagte der Zeitung "Le Monde", man wolle jetzt "präzise Erläuterungen" von der deutschen Politik. Ziel sei es, sich eine endgültige Meinung über die Nutznießer zu machen. Diese sind meist mehr als 90 Jahre alt. Auch das französische Außenministerium will Aufklärung.



Berichte über Zahlungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) an zivile Kriegsopfer - aber auch an ehemalige Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS - gab es schon im Frühjahr. Damals ging es vor allem um SS-Freiwillige in Belgien.

Weltweit 1.934 Berechtigte im Mai

Insgesamt bezogen im Mai dieses Jahres noch 1.934 Menschen im Ausland die Leistungen, die durchschnittlich bei mehr als 300 Euro monatlich liegen. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion werden die Länder aufgeschlüsselt: So leben etwa in Polen 538 Berechtigte, in Slowenien 178, in Österreich 97 und in Kroatien 68. Berechtigte gibt es außerhalb von Europa auch in den USA und Kanada und einer Reihe weiterer Länder.



In Frankreich bezogen nach diesen Zahlen im Mai noch 52 Personen diese Leistungen. Laut "Le Monde" befinden sich unter den Betroffenen vier ehemalige Mitglieder der Waffen-SS. Der deutsche Botschafter in Paris erklärte der Zeitung zufolge vor einigen Monaten lediglich, bei den Beziehern handle es sich um 27 Versehrte, 21 Witwen und sechs Waisen. Auch könne er ausschließen, dass von diesen Personen Kriegsverbrechen begangen wurden.

Keine Leistungen für Dienst in der Wehrmacht oder Waffen-SS

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums stellte auf Anfrage der Deutschlandfunk-Nachrichten nochmals klar, dass keine Leistung nach dem BVG für den Dienst in der Wehrmacht oder in der Waffen-SS an sich erbracht werde. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Leistungen sei vielmehr "eine gesundheitliche Schädigung während des Kampfeinsatzes oder durch einen anderen im BVG aufgeführten Sachverhalt."



Das Bundesversorgungsgesetz stammt aus dem Jahr 1950. Es wurde 1998 geändert: Seither werden Leistungen ausgeschlossen, "wenn der Berechtigte während der Herrschaft des Nationalsozialismus gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat." Gedacht war das unter anderem als Signal der Anerkennung des Leidens der Opfer.

Aussichtsreiche Forderungen?

Fraglich ist, ob die französische Forderung nach mehr Informationen über die Rentenbezieher aussichtsreich ist. Denn der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages schreibt in einer Stellungnahme zu den Fällen in Belgien, aus datenschutzrechtlichen Gründen könne man keine Liste der Berechtigten herausgeben.



Das Bundesarbeitsministerium erklärte auf unsere Anfrage zu möglichen Reaktionen auf die Forderungen aus Frankreich: "Für die Erbringung von BVG-Leistungen an Berechtigte und damit auch die Antragsprüfung sind die Bundesländer zuständig, im Falle Frankreichs ist dies das Saarland."



Das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie antwortete uns, die "betreffenden französischen Staatsangehörigen" hätten Wehrdienst in der Wehrmacht abgeleistet und seien während dieses Dienstes verwundet worden. Damit seien sie versorgungsberechtigt. Auch sei bei der ersten Antragstellung "intensiv" geprüft worden, ob die Leistung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit versagt werden könnte. Nach der Gesetzesänderung sei erneut geprüft worden, ob ein Berechtigter gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen habe, "insbesondere bezüglich der freiwilligen Mitgliedschaft berechtigter Personen in der SS. Beide Prüfungen führten nicht zu einer Versagung von Leistungen."