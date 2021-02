Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat den Vorwurf der Untätigkeit der katholischen Kirche bei der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs zurückgewiesen. Die Bischöfe stünden zu ihrer Zusage, die Verbrechen vorbehaltlos aufzuklären, sagte der Limburger Bischof zum Abschluss der dreitägigen Frühjahrsvollversammlung, die diesmal als Online-Konferenz stattfand.

Bätzing betonte, er bedauere, dass sich in der öffentlichen Diskussion über die angespannte Lage der katholischen Kirche und die hohe Zahl der Kirchenaustritte derzeit vieles auf das Erzbistum Köln konzentriere. Sicher gebe es dort einiges zu klären, es wäre aber doch ein Kurzschluss, allein den Fokus auf den Erzbischof von Köln zu richten.

Bätzing: Aufarbeitung ist ein "Desaster"

Bätzing erneuerte dennoch seine Kritik an der Aufarbeitung des Skandals in Köln und sprach von einem "Desaster". Wörtlich meinte Bätzing: "Ich habe gesagt, dass ich dem Kardinal Woelki eine ganz andere Empfehlung gegeben habe." Gleichzeitig glaube er Woelki, dass dieser "wirklich Aufklärung will."



Bätzing bekräftigt Kritik an Woelki

Der Kölner Kardinal Woelki steht seit Wochen in der Kritik, weil er ein Gutachten über sexualisierte Gewalt in der Diözese zurückhält, da es angeblich methodische Mängel aufweist. Ein neu in Auftrag gegebenes Gutachten soll im März vorliegen.

