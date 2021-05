Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Kirche in Braunschweig, Meyns, hat versichert, dass die EKD weiter mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt zusammenarbeiten möchte.

Der Wille, die Betroffenen an der Aufarbeitung zu beteiligen sei ungebrochen, sagte Meyns im Deutschlandfunk. Zuvor war die Arbeit des Betroffenenbeirats der Evangelischen Kirche in Deutschland vorläufig ausgesetzt worden. Mehrere Beteiligte hatten den Beirat nach internen Streitigkeiten verlassen. Meyns sprach von Uneinigkeit im Rollenverständnis der Mitglieder, etwa bei der Haltung gegenüber der Kirche und der Unabhängigkeit des Beirats. Der Landesbischof räumte aber auch Fehler der EKD ein, etwa beim Konzept des Beirats und der Kommunikation. Meyns kündigte eine externe Auswertung der Probleme an, im Herbst solle dann über die weitere Zusammenarbeit entschieden werden.

