Bosnische Serben ermordeten 1995 in und bei Srebrenica Bosniaken, die Nachbarn und Landsleute waren. Wie konnte es dazu kommen? Dlf-Redakteur Gerwald Herter nennt drei Ursachen: das ideologische Streben nach einem serbischen Großreich, das Ziel der Vertreibung muslimischer Bevölkerung sowie das Ego von General Ratko Mladić.

(imago images / Pixsell)Srebrenica - Brisante Fragen auch nach 25 Jahren ungeklärt

Das Massaker an den bosnischen Muslimen gilt als das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Europa seit 1945. In nur vier Tagen wurden mehr als 8.000 Männer und Jungen ermordet. 25 Jahre nach Srebrenica stellen Hinterbliebene weiter Fragen zur Rolle der internationalen Gemeinschaft.

"Srebrenica in vielen Familien weiter ein Tabu-Thema"

Bis heute spalteten die Ereignisse von damals die Bevölkerung in der Region, so Herter. Dafür macht er auch die "Verbohrtheit" der älteren Generation verantwortlich. Man müsse auf jüngere Menschen hoffen, so Herter. Er sagt aber auch, dass Srebrenica in vielen Familien bis heute ein Tabu-Thema sei. "Vergessen wäre furchtbar ungerecht."