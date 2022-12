Reaktion auf Internetsperren

Der Aufbau der Starlink-Internetverbindungen im Iran kommt laut Elon Musk voran. (IMAGO / ZUMA Wire / La Nacion)

Space-X-Chef Elon Musk hatte vor dem Hintergrund der Proteste in der Islamischen Republik schon im September angekündigt, dort Starlink-Verbindungen zu ermöglichen. Der Plan sollte Teil einer von den USA unterstützten Initiative sein, die Internetfreiheit und den freien Informationsfluss zu fördern. Musk teilte nun mit : "Wir nähern uns 100 aktiven Starlinks im Iran".

Starlink ist ein Internetdienst des Unternehmens Space X. Es funktioniert über ein Netz von mittlerweile mehr als 3.000 Satelliten und soll auf Dauer überall in der Welt den Zugang zum Internet ermöglichen - gerade auch dort, wo es noch keine Verbindungen über Kabel gibt. Die Technik kommt beispielsweise auch in der Ukraine zum Einsatz - nicht zuletzt angesichts der russischen Angriffe auf die Infrastruktur in dem Land.

Kein grünes Licht vom Regime - im Gegenteil

Doch die Einrichtung von Starlink ist gerade im Iran mit Gefahren verbunden. Denn das Regime hat dem Aufbau der Verbindungen alles andere als zugestimmt und versucht laut "Wall Street Journal", im Zuge der Internetblockaden auch Starlink und andere Satellitenverbindungen zu stören.

Der Sender BR 24 zitierte Ende Oktober einen iranischen Journalisten, der versteckt im Land lebt. Er sagte, die Regierung in der Ukraine wolle Starlink. "Bei uns im Iran ist die Regierung selbst das Problem. Das Importieren, die Bezahlung und die Nutzung müssen über Umwege stattfinden und man fragt sich deshalb, ob Starlink für die Menschen im Iran überhaupt praktisch ist."

Schmuggelroute über den Persischen Golf

Das heißt: die nötige Hardware für die Starlink-Bodenstationen muss auf inoffiziellen - und, aus Sicht des Regimes, illegalen - Wegen ins Land gebracht werden. Das "Wall Street Journal" berichtete kürzlich, dass iranisch-amerikanische Aktivisten rund 200 Stationen ins Land geschmuggelt hätten. Die Technik wurde dafür beispielsweise in andere Kartons - etwa für Mikrowellen - umgepackt, um die Behörden zu täuschen.

Die Kartons wurden dann über den Persischen Golf in iranische Häfen gebracht oder mit dem Auto durch Grenzübergänge geschleust. Nur eine einzige Lieferung hat es dem Bericht zufolge nicht in den Iran geschafft. Dennoch: Bislang nutzt laut der Zeitung nur ein Bruchteil der Millionen User im Iran tatsächlich Starlink.

Repression nimmt zu

Die Proteste in der Islamischen Republik begannen Mitte September nach dem Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Das Regime geht hart gegen die Demonstrierenden vor und hat bereits zwei von ihnen hingerichtet. Im Zuge der Repressionen wird auch immer wieder das Internet gedrosselt oder zeitweise ganz blockiert.

Kritik an Starlink-Technik

Auch die Starlink-Technik ist alles andere als unumstritten , es gibt Kritik aus Wirtschaft und Wissenschaft - nicht zuletzt wegen der immer größeren Zahl von Satelliten im All und der damit verbundenen Risiken, zum Beispiel für die Raumfahrt. Forscher stellen schon seit längerem die Frage , ob auch hier mehr Nachhaltigkeit bei der Planung möglich ist.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.