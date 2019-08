Die Klimaaktivistin Thunberg beginnt heute ihre Schiffsreise in die USA.

Thunberg startet heute Nachmittag an Bord der Hochseeyacht Malizia von Großbritannien aus in Richtung New York. Das Schnellboot soll am Nachmittag im Hafen von Plymouth ablegen. Die Abreise könnte sich allerdings wetterbedingt um mehrere Stunden verzögern. Innerhalb von zwei Wochen soll das Schiff den Atlantik überqueren. Die 16-jährige Thunberg will an der Uno-Klimakonferenz teilnehmen, wollte aber eine Flugreise vermeiden, um New York zu erreichen.



An Bord befinden sich außer ihr vier weitere Personen: Die beiden Profisegler Hermann und Casiraghi, die das Schiff steuern, Thunbergs Vater und ein Filmemacher, der eine Dokumentation über die Reise dreht.