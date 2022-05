Bereits im Januar, noch vor Beginn des russischen Angriffskriegs, wurden zwei frühere Funktionäre des Energiekonzerns Gazprom tot aufgefunden. Ende Februar fand die Polizei den in Großbritannien lebenden, russischen Geschäftsmann Mikhail Watford erhängt auf. Auf die gleiche Weise starb Ende April offenbar der Multimillionär Protosenja. Der ehemalige Vizechef des Gaskonzerns Nowatek lag laut Nachrichtenagentur AP zusammen mit seiner Frau und seiner 18-jährigen Tochter tot in seinem Ferienhaus im spanischen Ferienort Lloret de Mar. Protosenja soll seine Familie erst mit einer Axt erschlagen und dann Selbstmord begangen haben. Nur einen Tag zuvor hatte die russische Polizei in Moskau den Vizepräsidenten der Gazprombank, Avayev, dessen Frau und Tochter erschossen in einer Wohnung entdeckt. Auch hier spekulieren Ermittler laut Berichten über einen sogenannten "erweiterten Selbstmord". Protosenyas Sohn zweifelt an dieser Theorie, wie er einer englischen Zeitung sagte.