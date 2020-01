Der forstpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Busen, fordert die Bundesregierung auf, einen internationalen Waldgipfel zu initiieren.

Das sei sinnvoller, als Milliarden-Gelder punktuell für einzelne Aufforstungsprojekte im Ausland aufzuwenden, erläuterte er im Gespräch mit der "Rheinischen Post". Der Bundesregierung fehle ein klares Konzept, um die massiven Schäden durch Schädlinge und Trockenheit zu bekämpfen. Das gelte auch für die nationale Ebene. Das Entwicklungs-, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium schmückten sich mit weltweiten Waldprojekten, führte der FDP-Politiker aus. Ergebnisse seien aber kaum sichtbar.



Laut einer Kleinen Anfrage seiner Partei an die Bundesregierung, aus der die Zeitung zitiert, wurden seit 2014 rund 1,5 Milliarden Euro in die internationale Waldaufforstung investiert. Die drei Ministerien haben demnach insgesamt mehr als 300 Projekte auf allen Kontinenten unterstützt. Für die Aufforstung in Deutschland sind im Bundeshaushalt für die kommenden vier Jahre insgesamt 800 Millionen Euro vorgesehen.