Mehrere Industrieländer haben schon vor einiger Zeit mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wer bekommt in Deutschland die dritte Dosis, wie kommen die "Booster"-Impfungen voran und welche Kritik gibt es?

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn (CDU) einigte sich mit Ärzteverbänden darauf, dass die sogenannte Booster-Impfung in Deutschland allen angeboten werden soll, deren zweite Impfung sechs Monate oder mehr zurückliegt. Spahn hatte zuvor kritisiert, dass offenbar Menschen von Hausärzten abgewiesen wurden, weil sie noch nicht entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) älter als 70 Jahre waren.

Die Stiko-Empfehlung

In Deutschland begrenzt die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für Auffrischungsimpfungen bisher auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Am 7. Oktober gab sie eine Mitteilung heraus, wonach eine Booster-Dosis für Menschen mit Immunschwäche sowie für Menschen ab 70 Jahren angeraten wird, außerdem für Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen, auch wenn diese jünger als 70 Jahre alt sind. Die Empfehlung gilt auch ganz generell für Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt sowie für Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen der Pflege für Senioren oder andere Menschen mit erhöhtem Risiko für schwere Covid-Verläufe. Außerdem empfiehlt die Stiko allen, die den Impfstof von Johnson & Johnson erhalten haben, die Wirkung mit einem mRNA-Impfstoff als weitere Dosis zu optimieren.



Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, betonte, dass die Grundimmunisierung der Menschen wichtiger sei als Nachimpfungen. Erst einmal sollten die geschützt werden, die die Impfung am dringendsten benötigten.



Die Stiko will aber demnächst entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle empfiehlt. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, sagte Mertens den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Es müsse geprüft werden, inwieweit dies auf Deutschland übertragbar sei.

Streit über Umfang und Zugang zur Auffrischungsimpfung

In Deutschland haben laut Impfdashboard bisher rund als 2,4 Millionen Menschen das Angebot einer Auffrischungsimpfung angenommen (Stand 5.11.). Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz rät dringend, dies zu tun, da der Impfschutz nach sechs Monaten deutlich abnehme, am schnellsten bei älteren Menschen. Die geimpften Risikogruppen seien jetzt wieder gefährdet, sagte Scholz. Deshalb bräuchten Menschen über 70 Jahre dringend einen Booster, und auch für alle anderen sei eine solche Auffrischung sinnvoll. "Ich verstehe nicht so ganz, dass man da so lange zögert", sagte Scholz, der Professor am Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig ist. "Das ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn."



Auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, verspricht sich viel von Auffrischungsimpfungen: "Die Menschen bekommen sozusagen eine Art Superschutz und können das Coronavirus kaum noch weitergeben", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".



Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Gassen, sagte, die Drittimpfungen werde man hinbekommen. Es bleibe aber die große Gruppe Ungeimpfter. Diese Menschen würden sich bis zum Frühjahr mehr oder weniger alle infizieren. Das bleibe ein Riesenproblem, meinte Gassen. Zuvor hieß es bei der KBV, man wolle den Schwerpunkt beim Boostern zunächst auf Menschen ab 70 und Heimbewohner legen. Jetzt Booster-Impfungen wahllos für alle zu empfehlen, mache keinen Sinn.

Zuerst in ärmeren Ländern impfen?

Neben Deutschland bieten weitere EU-Länder eine "Booster"-Impfung an, zum Teil aber nur älteren und besonders gefährdeten Menschen. In den USA wird diese sogar intensiv beworben. In Israel können alle Menschen ab zwölf Jahren eine dritte Impfung erhalten.



In wohlhabenden Staaten finden also Auffrischungsimpfungen statt, während die Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoffen immer noch stockt und Millionen Menschen nicht einmal eine erste Impfung erhalten haben. Der WHO-Generaldirektor Tedros sprach sich vor diesem Hintergrund im August klar gegen Auffrischungsimpfungen aus. Durch ein Aussetzen dritter Impfungen könnten Menschen in allen Ländern schneller vor Covid-19 geschützt werden, betonte er.



Die Haltung der WHO wird durch eine Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" erschien, bestätigt. Demnach sind die vorhandenen Corona-Impfstoffe zumindest gegen die derzeit verbreiteten Virusvarianten so wirksam, dass die breite Bevölkerung keine dritte Impfung benötige. "Selbst angesichts der Delta-Bedrohung sind Auffrischungsimpfungen für die Allgemeinbevölkerung in diesem Stadium der Pandemie nicht angebracht", heißt es in einem Bericht. Die Autorinnen und Autoren der Studie plädieren deshalb dafür, sich auf die weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen zu konzentrieren - und nicht auf Drittimpfungen. "Wenn die Impfstoffe dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen bringen, könnten sie das Ende der Pandemie beschleunigen, indem sie die weitere Entwicklung von Varianten verhindern."

Was sagt die Europäische Arzneimittelbehörde?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat Ende Oktober Auffrischungsimpfungen mit dem Präparat des US-Unternehmens Moderna genehmigt. Die Daten zeigten, dass eine dritte Dosis, die sechs bis acht Monate nach der zweiten verabreicht wurde, zu einem Anstieg der Antikörperspiegel bei Erwachsenen führte, deren Spiegel abgenommen hatte, begründete die Behörde ihre Entscheidung. Die zuständigen Gesundheitsbehörden der EU-Länder könnten nun "unter Berücksichtigung der lokalen epidemiologischen Situation" offizielle Empfehlungen abgeben, erklärte die EMA weiter.



Anfang Oktober hatte die Behörde erstmals Auffrischungsimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff für Erwachsene grünes Licht gegeben. Eine dritte Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer zeigt nach Angaben der beiden Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Das teilten die Firmen Mitte Oktober unter Berufung auf eine Untersuchung mit 10.000 Teilnehmern mit. Sicherheitsbedenken oder unbekannte Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden, hieß es. Die verabreichte Dosis war den Angaben zufolge genauso hoch wie bei den ersten beiden Impfungen. Die Studie fand statt, als Delta bereits die vorherrschende Variante geworden war.

(Stand: 5.11.)

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.