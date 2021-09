EU-Binnenmarktkommissar Breton hat Kritik der WHO an Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 wegen der weltweiten Ungleichverteilung des Impfstoffs zurückgewiesen.

In Brüssel erklärte er, die Europäische Union benötige für mögliche Auffrischungen geschätzt 300 bis 350 Millionen Dosen. So viel Corona-Impfstoff werde in der EU in einem Monat produziert; gemeinsam mit den USA seien es sogar 500 bis 600 Millionen Einheiten. Er verstehe die Botschaft, die Zahlen gäben es aber nicht her. Breton verwies darauf, dass die EU hunderte Millionen Impfdosen in bedürftige Länder exportiere.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte die reichen Staaten aufgefordert, auf Auffrischungsimpfungen zu verzichten, solange viele Millionen Menschen in armen Länder noch auf ihre erste Impfdosis warten.

