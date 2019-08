China warnt die US-Regierung davor, Mittelstreckenraketen in Asien zu stationieren.

Nach der Auflösung des INF-Vertrags für Atomwaffen werde die chinesische Regierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen, hieß es aus dem Außenministerium in Peking. Man werde es auch nicht erlauben, so wörtlich, "Probleme in der Nachbarschaft" zu verursachen.



US-Verteidigungsminister Esper hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, landgestützte Mittelstreckenraketen im Asien-Pazifik-Raum zu stationieren. Die US-Regierung wolle dies so schnell wie möglich realisieren, wird Esper in verschiedenen Medienberichten zitiert.



Russland und die USA hatten den INF-Vertrag in der vergangenen Woche offiziell aufgekündigt. Die Vereinbarung war 1987 im Kalten Krieg geschlossen worden und sollte das Wettrüsten beider Seiten beenden.