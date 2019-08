Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland erneut die alleinige Schuld daran gegeben, dass der INF-Abrüstungsvertrag aufgekündigt wurde. Stoltenberg sagte dem ZDF, Russland habe den Vertrag immer wieder verletzt.

Der Vorschlag der russischen Regierung, auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen zu verzichten, falls die USA dies in bestimmten Regionen ebenfalls garantierten, entbehre jeder Glaubwürdigkeit. Stoltenberg bezeichnete den INF-Vertrag als sehr wichtiges Element der Sicherheit, das jahrzehntelang bestanden habe. Deshalb habe die NATO darauf bestanden, dass sich Russland an die Vertragsvorgaben halte - dies habe Moskau aber letzten Endes nicht getan. Frankreich bedauerte das Ende des Abrüstungspakts und warnte vor einem daraus resultierenden höheren Sicherheitsrisiko in Europa.



Die amerikanische Regierung hat unterdessen angekündigt, neue Raketensysteme schneller als geplant weiterzuentwickeln. Verteidigungsminister Esper sagte, die USA planten mehr mobile, konventionelle Marschflugkörper und Raketen zu stationieren.