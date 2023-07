Das Wetter wird teils durchwachsen, teils aufgelockert. (imago stock&people / Thomas Imox)

Heute früh an den Alpen Regenschauer, sonst aufgelockert mit sonnigen Abschnitten. Von Nordwesten in Richtung Südosten ziehender, leichter Regen. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen Wechsel aus Sonne und Wolken, an den Küsten einzelne Schauer und Gewitter. 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist heiter, später vermehrt Quellwolken und meist im Norden auch Schauer. Dort und am Alpenrand einzelne Gewitter möglich. 20 bis 25 Grad.

