Die Vorhersage:

Nachts einige Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, zeitweise Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Für die Nord- und Ostseeküsten gelten Sturmflutwarnungen.

Am Tag aufgelockerte Bewölkung, im Osten und Süden nachlassende Niederschläge, später auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 4 bis 8 Grad, im Südwesten milder.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag zunehmend bedeckt mit Niederschlägen, anfangs bis in tiefe Lagen als Schnee. 2 bis 6, am Rhein bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.