Da Covid-19 auch vor der finnischen Musikszene nicht Halt macht, waren der Schlagzeuger, Gitarrist, Mundharmonika-Spieler und Sänger Micke Bjorklof und seine Band The Blue Strip auch den Sommer über zu Distanz und Auftrittsverbot verdammt. Doch dann kamen sie auf die Idee, ihr Equipment aus dem kleinen Probenraum in die riesige Doppelgarage eines Bekannten zu karren, um zu dritt darin zu spielen. Resonator-Gitarre, Mundharmonika, rhythmisches Stampfen, Gesang und viel Energie sind die Zutaten zu dieser nicht enden wollenden Polka. Zum Glück haben die Finnen in einem LKW vor der Garage ein kleines Tonstudio improvisiert, sodass diese wilde Corona-Session aufgenommen werden konnte. Zuhause, in einer Garage, irgendwo in Finnland.