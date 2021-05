Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Montgomery, plädiert in der Debatte um die Aufhebung der Corona-Impfpriorisierung für eine gemeinsame Suche nach Lösungen.

Die Hausärzte seien überfordert mit der plötzlichen Abschaffung der Priorisierung, obwohl sie dies zuvor selbst verlangt hätten, sagte Montgomery im Deutschlandfunk. Das zentrale Problem sei aber nicht die Impfpriorisierung, sondern der Mangel an Impfstoff. Politik und Hausärzteverband hätten sich Montgomery zufolge früher zusammensetzen und überlegen sollen, wie man weiter vorgehe. Nun seien auch die Bürger gefragt, nicht alle auf einmal und sofort in den Praxen anzurufen, sagte Montgomery, der auch Ehrenpräsident der Bundesärztekammer ist. Grundsätzlich sehe er die Aufhebung der Priorisierung positiv: Teilweise wollten Personen auch nicht geimpft werden. Deshalb müsse der Rest der Gesellschaft nicht darauf warten, dass alle geimpft seien, die nach der Reihenfolge eigentlich vor ihnen dran wären.



Montgomery bemängelte zudem den langsamen Fortschritt bei der Digitalisierung von Impfnachweisen. Inzwischen gebe es in Deutschland eine Debatte, in der man mehr über den Missbrauch von digitialen Instrumenten rede als über ihren sinnvollen Gebrauch. Europa lächele über Deutschland und seine technische Zurückgebliebenheit in dieser Diskussion.

Stiko-Chef Mertens sieht Ende der Priorisierung kritisch

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, sieht die geplante Aufhebung der bisherigen Impf-Reihenfolge am 7. Juni mit Skepsis. Mertens sagte im ARD-Fernsehen, man müsse erst einmal sicherstellen, dass Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung auch tatsächlich ein Impfangebot erhielten.



Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hält das Ende der festen Impf-Reihenfolge dagegen für vertretbar. Generalsekretär Watzl sagte der "Augsburger Allgemeinen", der gewählte Zeitpunkt sei durchaus richtig.



Ärzteverbände stellten zur Debatte, ob bis zum 7.6. genug Impfstoff für die Praxen zur Verfügung stehen wird. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Weigeldt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wer Hoffnungen wecke, dass ab dem 7. Juni jeder und jede im Land geimpft werde, der müsse auch liefern. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte, Gesundheitsminister Spahn habe wohl den 7. Juni genannt, weil dann mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen sei.

