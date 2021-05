Der CSU-Vorsitzende Söder stößt mit seiner Forderung nach einer schnellen Aufhebung der Impf-Priorisierung auf Kritik.

Nach den Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Laschet und Scholz, wies auch der Virologe Stürmer im ARD-Fernsehen darauf hin, dass es in den Risikogruppen zwei und drei noch sehr viele Menschen gebe, die nicht geimpft seien. Diese dürften nicht durchgereicht werden. - Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, forderten anstatt der generellen Freigabe ein gezieltes Impfen in sozialen Brennpunkten von Städten. Söder hatte argumentiert, ohne Priorisierung könne insgesamt schneller geimpft werden. Der Deutsche Hausärzteverband forderte rasche Impfkonzepte für jüngere Menschen. Nach mehr als einem Jahr im gefühlten Dauer-Lockdown und unter dem Eindruck der Perspektiv- und Aussichtslosigkeit rebellierten viele von ihnen, sagte der Bundesvorsitzende Weigeldt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie seien immer weniger bereit, sich an Quarantäne- oder Hygieneregeln zu halten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.